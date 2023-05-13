Bahar havasında sandığa gidin

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Tandoğan Meydanı’nda yağmur altında gerçekleşen mitingde coşkulu kalabalığa seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Çankaya Köşkü halkın köşküdür. Çankaya’da mütevazi bir hayat var. Sizler gibi yaşayıp sizler gibi olacağım, sizler gibi sevinip dertleneceğim. Varsa bir sorun mutlaka çözeceğim. Ben bu ülkenin sorunlarına talibim, saraylarına değil. Bu ülke için, bu ülkenin insanları için çalışacağım” diye konuştu.

MÜŞAHİTLERİMİZ VAR

Yağmur nedeniyle konuşmasını kısa tutan Kılıçdaroğlu, “Sınırları yol geçen hanına döndürdüler, orayı da düzelteceğiz, en geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine uğurlayacağız. Bu ülkenin bütün coğrafyasına hakkı, hukuku ve adaleti götüreceğiz. Bu ülkede haramilere, beşli çetelere, uyuşturucu baronlarına yer yok, kökünü kazıyacağım hepsinin. Bütün Türkiye’de huzuru ve barışı sağlayacağız. Sandığa bayram havası içinde gidecek miyiz? Bütün sandıklarda müşahitlerimiz var, temsilcilerimiz var. Sizden bir şey istiyorum, bahar havası içinde sandığa gidin, bahar havası içinde oy kullanmaya gidin. Şenlik havası olsun Türkiye’de” dedi.

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ÇELİK YELEKLE ÇIKTI

Kılıçdaroğlu dünkü Samsun ve Ankara mitinglerinde kürsüye çelik yelekle çıkarken koruma önlemlerinin arttırıldığı, sahnede de silahlı korumaları dikkat çekti. Kılıçdaroğlu çelik yelek giyme nedenini “İsimler veriliyor. Biz o isimleri İçişleri Bakanlığına bildiriyoruz, bu kişilerden tehdit gelme olasılığının yüksek olduğunu, duyum aldığımızı bildiriyoruz. Son 7-8 mitingden başlayarak güvenlik önlemlerinin bir hayli artırıldığını görüyoruz” diye açıkladı.

TAM KADRO TANDOĞAN’DA

- Millet İttifakı, 14 Mayıs seçimleri öncesi son mitinginde Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda tam kadro kürsüye çıkarak halka hitap etti. Onbinlerce kişinin katıldığı mitingde büyük güvenlik önlemleri vardı. Kürsüye CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıktı. İmamoğlu’nun da çelik yelek giydiği görüldü.

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Akşener, kürsüde 1993 yılında Şırnak kırsalında bir roket saldırısında gözlerini kaybeden partisinin kurucularından gazi Hüseyin Özlük ile birlikte konuştu. Özlük, “Bizden terörist olmaz. Bizden Ankara olur, İstanbul olur, Hakkari olur, Türkiye olur” derken, Akşener de “13. Cumhurbaşkanı sayın Kılıçdaroğlu olacak ve alkışlarımızla Çankaya’ya götüreceğiz” dedi.

AYNI ANDA BİNLERCE KALP

Millet İttifakı’nın Ankara mitingine katılan onbinlerce vatandaş liderlerin konuşmasını beklerken aynı anda kalp işareti yaptı.

MUHARREM BEY’İ ARADIM ULAŞAMADIM

- Kılıçdaroğlu, dün akşam FOX TV yayınında da özetle şunları söyledi: “Bu seçim Türkiye’de ya demokrasiyi getireceğiz ya da tarihin çöp sepetine atacağız. Sayın Erdoğan’ın da, diğerlerinin de ifadeleri ürkütücü. Ne ilgisi var 15 Temmuz’la... Bütün bunlara baktığınızda elbette kaygılanmamak mümkün değil. Biz gitmeyeceğiz diye bir mesaj veriyorlar. Bu mesajı verenlere karşı her yurttaşın sandığa gidip oyunu kullanması lazım.

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(Rusya çıkışı) Şu bana söyledi dersem yanlış olur. Bazı bilgiler vardır ki kamuoyu ile paylaşılmaz. Rusya’dan yapılan açıklama için teşekkür ederiz.

(Muharrem İnce ile görüştünüz mü?) Son 24 saatte görüşmedim ama hastaneye yattığında görüştüm. Ankara’da düzenlediğimiz mitinge davet etmek için de aramıştım ama ulaşamadım. Muharrem Bey’in oraya gelmesini, kendisini kucakladığımızı, Halil İbrahim sofrasına davet ettiğimizi bilmesini istedim. Gelecekti, eğer tabi görüşebilseydik. Belki de gelmeyebilirim de diyebilirdi.”