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Bağdat Caddesi'nde hız yapıp makas atanlara ceza yağdı

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#Kadıköy#Trafik Cezası#Trafik Denetimi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 16:32

İstanbul Kadıköy'de yapılan denetimlerde 190 araca yaklaşık 460 bin TL para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Bağdat Caddesi ve sahil yolunda trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde abart egzoz, makas, drift, yüksek sesle müzik, cam filmi, ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 190 sürücüye yaklaşık 460 bin TL para cezası kesildi.

25 sürücünün makas atmak, 2 sürücünün ise dritf yapmaktan ceza aldığı belirtilirken polis, araçları takip ederek tek tek görüntüledi.

21 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik denetimlerinde 21 araç da trafikten men edildi.

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#Kadıköy#Trafik Cezası#Trafik Denetimi

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