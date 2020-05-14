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DHA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Bağdat Caddesi eski günlerini aratmadı!

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Corona Virüsle mücadele kapsamında maske takma ve sosyal mesafe uyarıları sürerken Kadıköy Bağdat Caddesi'nde eski günleri aratmayan bir yoğunluk yaşandı.

Bağdat Caddesi'ne çıkanların çoğunun "Kontrollü Sosyal Hayat"'ın gerektirdiği sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazılarının maske takmadığı görüldü.

Bağdat Caddesi eski günlerini aratmadı

Kimi vatandaşlar, caddede yürüyüş yaparken kimileri ise banklarda oturmayı tercih etti.

Öte yandan caddede araçların da yoğunluk oluşturduğu dikkat çekti.

Bağdat Caddesi eski günlerini aratmadı

Ayrıca sahillerde ise vatandaşların evcil hayvanlarıyla birlikte yürüyüş yaptıkları görüldü. Bir kadın ise köpeğini bebek arabasında gezdirdi.

Vatandaşlar Corona Virüse aldırmadı, Bağdat Caddesi yine doldu
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