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Bağcılar'daki asker eğlencesinde 'yakan' gösteri

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#Bağcılar#İstanbul#Asker Uğurlama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 09:38

Bağcılar'da asker eğlencesi için toplanan kalabalıkta tehlikeli bir gösteri yapıldı. Kalabalığın ortasında motosiklet tekerine yanıcı sıvı dökülerek yakılan ateş motosiklet sürücüsüne sıçradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi için sokakta toplanan kalabalık müzik eşliğinde dans ederken kalabalığın ortasına bir motosiklet getirildi.

Bağcılardaki asker eğlencesinde yakan gösteri

Sürücünün arka tekerini patinaj yaptırdığı sırada motosikletin tekerine yanıcı bir sıvı dökülerek ateş yakıldı.

Bağcılardaki asker eğlencesinde yakan gösteri

Motosiklet de alevler içinde kaldı. Arka tekeri ateşin içinde patinaja devam eden sürücüye yükselen alevler sıçradı. Ayakkabısı ve kıyafeti yanmaya başlayan sürücü motosikletin üzerinden inip ateşi söndürmeye çalıştı. Alevlerin üzerinde kalan motosikleti de toplanan kalabalıktan bazıları kenara çekti. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Bağcılardaki asker eğlencesinde yakan gösteri

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#Bağcılar#İstanbul#Asker Uğurlama

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