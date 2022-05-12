Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bağcılar’daki asker eğlencesinde kavga!

#İSTANBUL#Polis#Bağcılar
Bağcılar’daki asker eğlencesinde kavga

Bağcılar’da, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün asker uğurlaması için toplanan kalabalığın üzerine aracını sürmesiyle ortalık karıştı. Kalabalıktakiler, yakaladıkları sürücüyü döverken aracına hasar verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalığın içinden bir sürücü hafif ticari aracıyla hızla geçti. Kendisini uyaranlarla durup tartışan sürücü, ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar gelen sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalıştı. Ortalık bir anda karışınca sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 araca çarpıp durdu. Aracın peşinden giden kalabalıktakiler, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü öldüresiye döverken kullandığı hafif ticari aracı taşlayıp teklemedi.

HEMŞİRE HEM YARDIM ETTİ HEM AYIRMAYA ÇALIŞTI

O an kargaşanın olduğu yerde bulunan bir hemşire yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kargaşaya neden olan sürücü polis ekiplerinin kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü. Kalabalığın hasar verdiği araç da çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Polis#Bağcılar

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor