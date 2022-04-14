Bağcılar'da yol kesme kavgasından yeni görüntüler

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında geçen bir sürücü, dükkanının önündeki yolun kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf Hamza Hammamı'nı trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada Hamza Hammamı, dükkanından sandalyeyi tekrar çıkartıp oturarak "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma sırasında bir kişinin aracından kağıda sarılı bir şekilde pala çıkarıp Hammamı'ya saldırmaya çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ara girmesiyle palalı saldırgan uzaklaştırılıyor.