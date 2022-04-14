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Bağcılar'da yol kesme kavgasından yeni görüntüler

#Bağcılar#İstanbul#Trafik

İstanbul Bağcılar'da dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran Suriyeli'nin neden olduğu belirtilen kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Bağcılar Çınar Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında geçen bir sürücü, dükkanının önündeki yolun kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf Hamza Hammamı'nı trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada Hamza Hammamı, dükkanından sandalyeyi tekrar çıkartıp oturarak "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

Bağcılarda yol kesme kavgasından yeni görüntüler
Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, Hamza Hammamı hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Hammamı, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma sırasında bir kişinin aracından kağıda sarılı bir şekilde pala çıkarıp Hammamı'ya saldırmaya çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ara girmesiyle palalı saldırgan uzaklaştırılıyor.

Bağcılarda yol kesme kavgasından yeni görüntüler

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#Bağcılar#İstanbul#Trafik

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