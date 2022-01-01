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Bağcılar’da yılbaşı eğlencesinde silahlı kavga! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

#Bağcılar#Çocuk Cinayeti#Cinayet
Bağcılar’da yılbaşı eğlencesinde silahlı kavga 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bağcılar’da yılbaşı kutlamaları sırasında silahlı kavga çıktı. Rastgele açılan ateş sonucu 14 yaşındaki bir çocuk kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, yılbaşını kutlamak için toplanan grup bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri silahına davranarak rastgele ateş etmeye başladı.

Silahtan çıkan kurşun 14 yaşında bir çocuğun kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bağcılar’da yılbaşı eğlencesinde silahlı kavga 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Silahla kafasından vurulan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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