Bağcılar'da trafiğe kapanlı önlem

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Bağcılar, Çınar Mahallesi'nde tek yön olan 842. Sokak'ta sürücüler kurallara uymayınca esnafın isteğiyle muhtarlık harekete geçti. Başvuru üzerine geçtiğimiz hafta sonu sokağın girişine Bağcılar Belediyesi tarafından kapan yerleştirdi. Uyarı levhası koyulmasına rağmen dikkatsiz sürücüler kapandan geçmeye devam ederken, bazı sürücüler tuzağa düşmekten esnafın uyarıları ile kurtuldu. 2 gün önce başlayan yeni uygulamayı fark etmeyen çok sayıda sürücü araçlarının lastiklerinin patlamasından şikayetçi olurken, muhtar Hakan Delice ise "Burası yıllardır ters yön, kurallara uyulmadığı için mecbur kapan koydurmak zorunda kaldık" dedi.

“GİRİLMEZ TABELASI VAR, VATANDAŞ TABELAYA BAKMIYORDU"

Mahalle muhtarı Hakan Delice, “Bu ve arkadaki sokak ambulans ve itfaiye yolu. Saat 15.30'dan sonra buradan gelen trafikle Bağcılar Meydan trafiği sıkışıyor. 2 sene önce belediyemize talepte bulunmuştuk, onlar da bir hafta önce kapanı buraya koydular.

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Hatta kapandan önce yan tarafta girilmez tabelası vardı. Girilmez tabelası var, vatandaş tabelaya bakmıyordu ama kapan konulduktan sonra daha da dikkatli olmaya başladılar. 15-20 gün bu sıkıntıyı çekeceğiz ama ondan sonra her şey düzene girecek diye düşünüyorum. Belki 15-20 aracın lastiği patlamıştır ama bu bir süreç. Buranın trafiğini buradaki insanlar çekiyor. Mahallenin bir ucundan diğer ucuna gidebilmek için 45 dakikamız gidiyor. Bu yolun temizlenmesi gerekiyordu, bence gereği yapıldı" şeklinde konuştu.

“TERS YÖNE GİRENİN LASTİĞİ PATLAR"

Kapanın yapıldığı sokakta emlakçı dükkanı bulunan Halil Korkmaz ise, “Buranın yapılması çok güzel oldu. Aşağıdan araba geliyor, yukarıdan da geliyordu ve burası tıkanıyordu. Burası 15-20 dakika tıkalı kalıyordu, esnaflar giderek yolu açıyordu. İki tane tabela var, burada işaret var. Ehliyeti olan, şoförüm diyen kişi, 3 tabelayı görebilir. Görmüyorsa onun ehliyeti iptal edilsin. Ters yöne girenin lastiği patlar, ters yöne girmesinler" diye konuştu.

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"3 LASTİK GİTTİ"

Kapanı fark etmediği için lastiği patlayan taksi şoförü Suat Terzi, “Tabelayı fark etmedim. Sağa sola bakarken hiç fark etmedim. Yapacak bir şey yok, 3 lastik gitti" dedi.