Bağcılar'da tepki çeken görüntü! Kısıtlamada sokakta doğum günü partisi

Olay, Demirkapı Mahallesi, 1645 Sokak'ta dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç pasta alarak arkadaşının doğum gününü kutlamak için sokağa geldi. Sokak ortasında bir otomobilin üzerine koydukları pastanın mumlarını yaktı. Grup sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sokakta doğum günü kutlaması yaptı. Yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.