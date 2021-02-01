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Gündem
Vedat BAYRAKTAR/İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Bağcılar'da tepki çeken görüntü! Kısıtlamada sokakta doğum günü partisi

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Bağcılar'da tepki çeken görüntü! Kısıtlamada sokakta doğum günü partisi
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İstanbul Bağcılar'da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan sokakta toplanarak doğum günü partisi yaptı.

Olay, Demirkapı Mahallesi, 1645 Sokak'ta dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç pasta alarak arkadaşının doğum gününü kutlamak için sokağa geldi. Sokak ortasında bir otomobilin üzerine koydukları pastanın mumlarını yaktı. Grup sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sokakta doğum günü kutlaması yaptı. Yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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