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Bağcılar'da taksiciye dehşeti yaşattılar! O anlar kamerada

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#İSTANBUL#Bağcılar#Taksi
Bağcılarda taksiciye dehşeti yaşattılar O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 11:37

İstanbul Bağcılar'da, taksiye binen 5 kişi, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle tartıştıkları şoförü darbetti. Darbedilen taksicinin ve yardımına koşan bir başka taksicinin cep telefonları da saldırganlar tarafından çalındı. Olay anları kameraya yansırken 5 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün 04.00 sıralarında, 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Şişli'de bir eğlence mekanından çıkan 5 kişi, M.Ç. isimli şoförün kullandığı taksiye bindi. Araçta müziğin sesini yükselten yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför, Bağcılar'da tartıştığı yolcuları indirmek istedi. Bunun üzerine 5 kişi, şoförü darbetti.

ŞOFÖRLERİN CEP TELEFONLARINI ÇALDILAR

Olayı gören başka bir taksi şoförü, darbedilen şoföre yardıma koştu. Bu sırada 5 kişiden 4'ü, taksilerin içinde bulunan iki şoförün de telefonunu çalarak kaçtı. Yaşanan olayı telsizlerinden duyan çevredeki taksiciler de darbedilen şoföre yardıma koştu. Saldırganlardan H.G. isimli kişi, taksiciler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. O anlar, taksiciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Bağcılarda taksiciye dehşeti yaşattılar O anlar kamerada

4 KİŞİ YAKALANDI

Saldırganlardan M.A., E.A., Ş.D. ve B.Ö. de olayın ardından çaldıkları cep telefonları ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganların gasp ve kasten yaralama suçlarından haklarında yürütülen işlemlerin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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#İSTANBUL#Bağcılar#Taksi