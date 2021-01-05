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Beyza Nur GÜLER-Osman BAKIR/İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Bağcılar'da su borusu patladı... Sele kapılan motosikletli böyle düştü

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Bağcılar'da su borusu patladı... Sele kapılan motosikletli böyle düştü
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İstanbul Bağcılar'da İSKİ'nin isale hattı borusu patladı, caddeyi su bastı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken suya kapılan motosikletli kurye düşmekten kurtulamadı.

Bağcılar'da O-3 Otoyoluna bağlanan Matbaacılar Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında İSKİ'nin isale hattı borusu patladı. Yol kenarındaki boş alanda bulunan borunun patlamasıyla cadde göle götürdü. Patlayan borudan şiddetli bir şekilde fışkıran su, kısa sürede araçların yoğun olarak geçtiği yolda sele neden oldu. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk yaşayınca trafik yoğunlaştı.

MOTOSİKLETLİ SUYA KAPILDI

Suyun bastığı yolu gören bir motosiklet sürücüsü, bir süre sağa yanaşarak bekledi. Daha sonra hareket eden motosikletli kısa süre sonra suya kapılarak düştü. O sırada görev başında olan iki polis düşen sürücünün yardımına koştu. Polisler sürücüyü ve motosikleti sudan çıkardı. İSKİ'nin müdahalesi ile bir süre sonra yolu kaplayan su kesildi.

Bağcılarda su borusu patladı... Sele kapılan motosikletli böyle düştü
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yoldan geçen Muhterem Gedik, "Yarım saatten beri bu şekilde. Trafik bayağı yoğunlaştı" dedi. Medeni Şengül ise, "Yarım saat önce geldik, su geliyordu. Şu an biraz kesildi. İlk geldiğimizde daha kötüydü. Araçlar ilerlemekte zorlanıyor" diye konuştu.

Bağcılarda su borusu patladı... Sele kapılan motosikletli böyle düştü

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