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Bağcılar'da silahlı saldırı! Kasklı saldırgan çay ocağından oturan kişiyi vurdu

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#Bağcılar#Çay Ocağı#Silahlı Saldırı
Bağcılarda silahlı saldırı Kasklı saldırgan çay ocağından oturan kişiyi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 16:16

İstanbul Bağcılar’da motosikletli kasklı bir şüpheli çay ocağında oturan 1 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Bacağından yaralanan Ahmet F. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. 62 yaşındaki Ahmet F., kardeşiyle çay ocağında oturduğu sırada yanına kasklı bir kişi geldi. Şüpheli, Ahmet F.'ye yakın mesafeden 3 el ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Ahmet F., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede tedavisi devam eden Ahmet F.'nin ifadesinde herhangi bir husumetlisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#Bağcılar#Çay Ocağı#Silahlı Saldırı

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