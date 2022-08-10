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Olay, 5 AÄŸustos Cuma gÃ¼nÃ¼ BaÄŸcÄ±lar GÃ¶ztepe Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re 3 kiÅŸi aralarÄ±nda husumet bulunan 18 yaÅŸÄ±ndaki Rohat GÃ¼n'Ã¼ konuÅŸma bahanesiyle parka Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Gruptan bir kiÅŸi, Rohat GÃ¼n'le beraber yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada arkalarÄ±ndaki kiÅŸi belindeki tabancasÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p bir el ateÅŸ etti. AyaklarÄ±ndan yaralanan Rohat GÃ¼n kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rgan, kaÃ§an GÃ¼n'Ã¼n arkasÄ±ndan 2 el daha ateÅŸ etti. Mermilerden biri Rohat GÃ¼n'Ã¼n sÄ±rtÄ±na biri de kafasÄ±na isabet etti. 3 ÅŸÃ¼pheli koÅŸarak olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. AÄŸÄ±r yaralanan GÃ¼n, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Rohat GÃ¼n, hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak, hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

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SÄ°LAHLI SALDIRI KAMERADA

Rohat GÃ¼n'Ã¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, parka gelen GÃ¼n'Ã¼n bir kiÅŸiyle yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼, arkalarÄ±ndan gelen diÄŸer kiÅŸinin silahla ateÅŸ ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. DevamÄ±nda ise GÃ¼n kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken saldÄ±rganÄ±n 2 kere daha ateÅŸ ettiÄŸi anlar yer alÄ±yor.

CENAZESÄ° MARDÄ°N'DE DEFNEDÄ°LDÄ°

GÃ¼n'Ã¼n cenazesi, Adli TÄ±p Kurumu'ndaki otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan ailesi tarafÄ±ndan Mardin Artuklu'da topraÄŸa defnedildi. Polis ekipleri, cinayetin iÅŸlendiÄŸi park ve Ã§evresinde detaylÄ± inceleme yaptÄ±. Ã‡evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± da inceleyen ekiplerin kaÃ§an ÅŸÃ¼phelileri yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.