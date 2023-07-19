Bağcılar'da operasyon: Sahte paralar, mutfak eşyalarının arasına ve lamba arkasına gizlenmiş

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bağcılar'da bir ev tespit edildi.

Ekipler dün yapılan operasyonda bir kişiyi gözaltına alırken evde yapılan aramalarda, tavandaki lambanın arkasına, mutfak eşyalarının arasına ve ev içerisinde farklı noktalara gizlenmiş 98 bin dolar, 198 bin lira 4 bin 500 euro ve 800 manat sahte para ele geçirildi.

Aramada, para sayma makinesi, 7 gram uyuşturucu, 1 adet tabanca ile 60 adet fişek bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.