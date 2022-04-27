Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bağcılar'da motosiklet çocuğa çarptı! Metrelerce sürüklendi

#Kaza#Motosiklet#Bağcılar
Bağcılarda motosiklet çocuğa çarptı Metrelerce sürüklendi

Bağcılar'da çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. 

Haberin Devamı

Kaza, 24 Nisan Pazar günü saat 15.30 sıralarında, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı. Çocuk metrelerce sürüklenerek yaralandı. Sürücü kaza sonrası durmadan yoluna devam etti. Sokakta bulunanlar hemen çocuğun yardımına koştu. Yerden kaldırılan çocuk, sokak sakinlerinden birisinin otomobiline bindirilerek hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

Kaza anında sokakta olan Tuğrul Çevik, "Biz içeride çalışıyorduk, bir ses geldi çıktık baktık. Motosikletli çocuğa çarpmıştı. Çocuğu hemen arabaya bindirdik hastaneye götürüldü, durumu iyi şu anda. Motosikletli kaçtı" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bağcılarda motosiklet çocuğa çarptı Metrelerce sürüklendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Motosiklet#Bağcılar

BAKMADAN GEÇME!

Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo
Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER
15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann

BAKMADAN GEÇME!

Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo
Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

Bitmeyen dedikoduyu bu kez CİMER yalanladı

#CİMER
15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu

15 yıldır cevabı bulunamayan soru: 3 Mayıs gecesi o dairede ne oldu?

#Madeleine Mccann