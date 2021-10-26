Bağcılar’da metro bozuldu, yolcular tünelde yürüdü

Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda tünelin Kirazlı İstasyonu’na yakın bölümde saat 20.30 sıralarında metro aracında teknik bir arıza meydana geldi. Kirazlı yönündeki arıza nedeniyle yolcular metrodan inerek tünelden istasyona kadar yürüdü. Yolcular yaşanan o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Öte yandan arıza sonrasında duraklarda yoğunluk oluştu. Yapılan çalışmanın ardından arıza giderilerek seferler normale döndü.
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