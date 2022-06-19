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Bağcılar'da mahalleyi savaş alanına çeviren kavga! 'Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi'

#İstanbul#Polis#Kavga

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan işçi, görev yerini değiştiren patronuyla tartıştı. Tartışma büyüyünce, işçi akrabalarıyla birlikte iş yerine baskın yaptı. Ardından da patronu akrabalarıyla işçinin evini taşladı.

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Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında, tekstil atölyesinde çalışan bir işçi, görev yerinin değiştirilmesine tepki gösterdi. Patronu Kadir Sakçı'yla tartışan işçiye, aynı odada bulunan bir kişi saldırdı. Patronun yeğeni olduğu öğrenilen kişi, işçinin yüzüne kafasıyla vurdu.

İşçi oradan ayrıldıktan bir süre sonra, bu kez akrabalarıyla birlikte geldi. Taraflar arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken, kavgada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

PATRON İŞÇİSİNİN EVİNİ TAŞLADI

Kavgadan sonra, bu kez patron akrabalarıyla birlikte işçinin oturduğu eve giderek, küfür ve hakaret ederek, taş ve sopa fırlattı. Evdekilerde saksı ve çeşitli eşyaları aşağıya attı. Polis ekipleri bu kez işçinin evine geldi.

Bağcılarda mahalleyi savaş alanına çeviren kavga Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi
 Kavga bir kez daha ayrıldı. Kavga anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.
Bağcılarda mahalleyi savaş alanına çeviren kavga Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi

"GÖZLERİ KARARMIŞTI ÖLDÜRECEKLERDİ"

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Mahalle sakini Hilal Acısu, "Kavga vardı bakalım dedik, taşlar fırlatılınca içeri girdik. Herkes koştu. Sonra buraya geldiler, eve gidince onlar da peşinden gitti, cama taş ve makas attılar. Evi bastılar, gözleri kararmıştı öldüreceklerdi" dedi.

Bağcılarda mahalleyi savaş alanına çeviren kavga Gözleri kararmıştı öldüreceklerdi

"KEPENKLERİ İNDİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Esnaf Murat Deligözoglu, "Taşlar, sopalar, bıçaklar iki taraf birbirine girdi. Camı çerçeveyi taşladılar. Biz esnaf olarak kepenkleri indirmek zorunda kaldık. Polisler bile olaya müdahale edemedi. TOMA'lar geldi. Yaralılar hakkında bilgimiz yok" diye konuştu.

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#İstanbul#Polis#Kavga

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