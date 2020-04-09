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Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Bağcılarda koronavirüs yasağına uymayan 2 kahvehaneye baskın

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Bağcılarda koronavirüs yasağına uymayan 2 kahvehaneye baskın
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BAĞCILAR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, kahvehanelerdeki 25 kişiye toplam 79 bin 500 lira para cezası kesti.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Bağcılar Yeni Mahalle 1567.Sokak ile Yenigün Mahallesi 623. Sokak'taki iki kahvehanenin açık olduğunu belirleyen emniyet ekipleri harekete geçti. Dün akşam saat 22.30 sıralarında Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehanecilerin de içinde olduğu 25 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen iki kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.

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