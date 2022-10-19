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Bağcılar'da konvoy yolu kapattı: 13 sürücüye 20 bin TL ceza

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#Konvoy#Yol#Bağcılar
Bağcılarda konvoy yolu kapattı: 13 sürücüye 20 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 11:04

Bağcılar'da yolu kapatarak çevreye rahatsızlık veren konvoydaki 13 sürücüye toplamda 20 bin 231 lira ceza yazıldı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Bağcılar Halkalı Caddesi'nde 16 Ekim Pazar günü araçlarıyla konvoy yaparak trafiği kapatan, yüksek sesle müzik açan ve drift yaptıkları görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan sürücüleri tespit etti. 13 araç sürücüsüne drift yapmak, yayaların karayollarında trafiği aksatacak davranışlarda bulunması, duraklama ihlali ve saygısızca araç kullanmak, yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takmak gerekçesiyle 13 sürücüye toplamda 20 bin 231 lira ceza yazıldı.

Ayrıca drift yapan B.T.’nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, 34 FAS 007 plakalı motosiklet 60 süreyle trafikten men edildi. Sürücü B.T., ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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#Konvoy#Yol#Bağcılar

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