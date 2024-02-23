Bağcılar'da kapkaç kamerada! 195 bin lirasını çaldılar

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Olay, Güneşli Mahallesinde bir caddede 19 Şubat Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir banka şubesinden çektiği 195 bin lirayı poşete koyan bir kişi bankadan ayrıldı. 4 şüpheli plakasız 2 motosikletle para çeken kişiyi takip etmeye başladı. Kaldırımda yürüyen kişinin arkasından yaklaşan kasklı 2 şüpheli, para dolu poşeti alıp kaçtı. Yaşadığı şoku üzerinden atan mağdur, bağırarak çevredekilerden yardım istedi ardından da kapkaççıların peşinden koşmaya başladı. Caddeden ara sokağa giren kapkaççılar izlerini kaybettirdi.

‘’BAŞKA MOTOSİKLETLE TAKİP ETMEYE ÇALIŞMIŞ’’

Caddede esnaflık yapan Eyüp Bostan, "İkindi civarıydı. Bir abimiz bankadan para çekmiş. Parayı poşete koymuş, motorcular da takip etmiş. Adam farkında değil takip edildiğinin. Çantası alınıyor abi de son anda fark ediyor. Koşa koşa motosikletlilerin peşine gitmiş. Başka bir motosikletli arkadaş geliyor takip etmeye çalışmış ama iş işten geçmiş. İnşallah bulurlar. 200 bin lira deniliyor. " diye konuştu.