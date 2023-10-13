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Bağcılar'da İETT otobüsünün tekerleklerini bıçaklamıştı... Serbest bırakıldı

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#Bağcılar#İETT#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 14:31

Bağcılar’da İETT otobüsünün tekerlerine bıçak ile saldıran zanlı Serhat A. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bağcılar’da 11 Ekim’de meydana gelen olayda, otobüs şoförlüğü yapan Hümmet A., İETT aracıyla Göztepe Mahallesi Tem Güney Yanyol Matbaacılar Caddesi kavşağının yakınlarında seyir halindeyken, bir araç ısrarla korna çalmaya başlamıştı. Araç şoförü, Hümmet A.’ya hakaret ve tehditte bulunduğu öne sürülmüştü. İETT otobüsünü takip eden aracın içerisinde bulunan yolcunun otomobilden inerek otobüsün camını yumrukladığı ve bıçak alarak otobüsün önce camlarına vurduğu ardından tekerlerine bıçak ile saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Otobüs tekerlerinin bıçaklanması sonucu bir anda yan yatarken, İETT şoförü maddi manevi zarara uğradığını söyleyerek şikayetçi olmuştu.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin Abdulvahap A. ve Serhat A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılardan Abdulvahap A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Serhat A. ise öğle saatlerinde ‘kamu malına zarar verme’ suçundan Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Zanlı Serhat A. ‘konutu terk etmeme’ ve ‘yurt dışına çıkmama’ adli kontrol şartlarıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

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#Bağcılar#İETT#Otobüs

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