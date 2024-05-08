Bağcılar sapığı hâkim karşısına çıktı

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Duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Davada müdahil olmak isteyen birçok İstanbul Barosu avukatı ve bazı STK avukatları da duruşmaya alınmadı. Duruşmaya güvenlik nedeniyle nakledildiği Diyarbakır Cezaevinden SEGBİS’le bağlanan sanık Metin Şenay’ın soğukkanlı bir şekilde savunma yaptığı ve suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Sanık savunmasını yaptığı sırada mağdur çocuklardan birinin annesi sinir krizi geçirdi. Duruşmaya Adli Görüşme Odası’ndan bağlanan bir mağdur çocuk duruşmada dinlendi. Duruşma öncesi adliye önünde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) basın açıklaması yaptı. KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, şunları söyledi: “Bugün 4 küçük çocuğun dünyasını karartan ve hepimizi derinden yaralayan bir suçlunun ‘Bağcılar sapığı’ olarak bilinen sanığın adalet önünde hesap vermesi talebiyle buradayız. Bizler KADEM Hukuk Kurulu olarak toplumun tüm fertlerinin vicdanını derinden yaralayan bu davayı takip edecek, sanığın hak ettiği cezayı alması ve kamu vicdanının rahatlatılması için elimizden geleni yapacağız.” dedi. Adliye önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyesi Yücel Ceylan yaptığı açıklamada duruşmaya avukatların alınmamasına tepki gösterdi.