Bağbaşı Yaylası ile Seyir Tepesi'ne 'koronavirüs' kısıtlaması

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce 2015 yılında hizmete alınan, 1500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile Pamukkale Belediyesi tarafından kullanıma açılan Türkiye'nin en büyük tematik ormanlarından Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmetlere ara verilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi doğrultusunda geçici olarak ziyarete kapatılan Bağbaşı Yaylası ve Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren ikinci duyuruya kadar kapalı kalacağı bildirildi.