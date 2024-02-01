×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

‘Badem’in katiline 2 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bayrampaşa#Asliye Ceza Mahkemesi
‘Badem’in katiline 2 yıl hapis
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 07:00

İstanbul Bayrampaşa’da Ebru Dilaver, polis merkezine giderek ‘Badem’ isimli kedisinden uzun süredir haber alamadığını, kamera sistemini kontrol ettiğinde ise tanımadığı bir şahsın kedisini poşetin içerisine koyarak götürdüğünü gördüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Polis ekipleri yaptıkları incelemede kediyi poşete koyarak götüren kişinin Yunus Can (43) olduğunu tespit etti. Yunus Can poşete koyduğu kediyi daha sonra yere fırlatıyor ve tekme atıyordu. Kedinin öldüğü belirlenince Yunus Can tutuklandı. Yunus Can hakkında ‘hırsızlık ve bir ev hayvanını kasten öldürme’ suçlarından 8.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Yunus Can ‘bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Takdir indirimi uygulamayan mahkeme, Can’ı ‘hırsızlık’ suçundan delil yetersizliğinden beraatına karar verip tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bayrampaşa#Asliye Ceza Mahkemesi

BAKMADAN GEÇME!