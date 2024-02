‘Badem’in katiline 2 yıl hapis

Haberin Devamı

Polis ekipleri yaptıkları incelemede kediyi poşete koyarak götüren kişinin Yunus Can (43) olduğunu tespit etti. Yunus Can poşete koyduğu kediyi daha sonra yere fırlatıyor ve tekme atıyordu. Kedinin öldüğü belirlenince Yunus Can tutuklandı. Yunus Can hakkında ‘hırsızlık ve bir ev hayvanını kasten öldürme’ suçlarından 8.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Yunus Can ‘bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Takdir indirimi uygulamayan mahkeme, Can’ı ‘hırsızlık’ suçundan delil yetersizliğinden beraatına karar verip tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye etti.