Bade Su’dan yeni hayata merhaba

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Bade Su, 6 Haziran 2012 tarihinde İstanbul’da, Halit-Eda Erkılınç çiftinin çocukları olarak dünyaya geldi. Kızıl saçları ve doğum tarihinin 6.6.12 rakamlarından oluşması onu hastanenin maskotu yaptı. Ancak trombositi düşüktü ve genetik faktörlerinde sorun vardı. Çok hareketli bir çocuk olan Bade Su’nun 4 yaşına bastıktan hemen sonra boğazında şişme, bacaklarında ağrı ve halsizlik başladı. Ailesinin hastaneye götürdüğü küçük kıza soğuk algınlığı teşhisi konuldu. Bir türlü iyileşmemesi üzerine yeniden hastaneye götürülen Bade Su’nun lösemi olduğu ortaya çıktı.

TEDAVİ ANKARA’DA...

Ailesi, İstanbul’da başlayan tedavinin ardından LÖSEV’le bağlantı kurdu. Lösante Hastanesi’ne kabul edilen Bade Su, apar topar Ankara’ya gitti. Okul çağı gelince de LÖSEV Koleji’ne başladı. Bade Su şimdi 8 yaşında ve lösemi tedavisi önceki gün sona erdi.

RİTÜELİ YERİNE GETİRDİ

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LÖSEV’in organizasyonuyla, Lösemili Çocuklar Haftası’nda Kapadokya’ya giden çocukların arasında o da vardı. Bade Su, lösemiden kurtulan çocuklar için bir ritüel olarak yapılan maske atma törenini, bindiği balonda yaptı. Annesi Eda Erkılınç “LÖSEV bize ailemizden çok daha yakın, daha şefkatli bir şekilde yaklaştı. Bade Su artık iyileşti ve LÖSEV Koleji dördüncü sınıfına gidiyor. Çaresizlik ve korkuyla başlayan lösemi hikâyemiz mutlu sonla bitti. Daha nice çocukların maske atması dileğiyle. İyi ki varsın LÖSEV. İyi ki bu ailenin bir üyesiyiz” dedi.

LİVANELİ VE AKSU’YLA ŞARKI

Küçük kız tedavisi sürerken ablası gibi bale yaptı, Zülfü Livaneli’nin kurduğu Çocuk Kalbim Seni Söyler Korosu’nda şarkı söyledi. Sezen Aksu’nun konserinde korodaki arkadaşlarıyla birlikte sahne bile aldı.