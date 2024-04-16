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Babasıyla tartıştı kardeşini rehin aldı

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#Bursa#Yıldırım#Rehin
Babasıyla tartıştı kardeşini rehin aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 07:00

Bursa Yıldırım’da yaşayan Emirhan T. (21) önceki gece 23.30 sıralarında babasının evine gitti.

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Emirhan T. ile babası Muhlis T. (48) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Muhlis T., “Defol git” diye bağırıp evden kovdu. Emirhan T. bu sırada cebinden çıkardığı bıçakla kardeşi Vedat T.’yi (19) rehin alarak sokağa çıktı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin 1 saat süren ikna çabasının ardından Emirhan T. elindeki bıçağı yere atarak teslim oldu. Vedat T. tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Emirhan T. ise gözaltına alındı.

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#Bursa#Yıldırım#Rehin

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