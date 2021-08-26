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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) -
Haber Giriş: 26.08.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı... Yusuf'tan acı haber

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Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı... Yusuf'tan acı haber

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilde uğradığı silahlı saldırıda ölen Kadir Altın'ın (47) yanında bulunan ve ağır yaralanan oğlu Yusuf Altın (11), tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Suruç’ta 15 Ağustos'ta alışverişe çıkan Kadir Altın ile oğlu Yusuf Altın'ın içerisinde bulunduğu park halindeki 34 RU 7843 plakalı otomobile, plakası tespit edilemeyen başka bir otomobilden silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan otomobildeki baba ve oğlu ağır yaralandı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı.

Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı... Yusuftan acı haber

Yaralı baba ve oğlu çevredeki vatandaşlar tarafından araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadir Altın, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, oğlu ise hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Yusuf Altın, 11 gün yoğun bakım servisinde süren yaşam mücadelesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı... Yusuftan acı haber

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yusuf Altın’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından babası Kadir Altın’ın yanına defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Saldırıda hayatını kaybeden baba ile oğlunun cinayet şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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