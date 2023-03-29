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Babasını öldürdü, adliyede 'Babama haber verin. O beni buradan kurtarır' diyerek ağladı

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#Zonguldak#Ereğli#Cinayet
Babasını öldürdü, adliyede Babama haber verin. O beni buradan kurtarır diyerek ağladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 15:56

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tartıştığı babası Ahmet D.’yi (42) kalbinden bıçaklayarak öldüren Cemal Can D. (17), adliye koridorunda “Babama haber verin. O beni buradan kurtarır” diyerek ağladı. Mahkemeye çıkarılan Cemal Can D., tutuklandı.

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Olay, dün akşam Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi Bekyeri Caddesi’nde meydana geldi. Cemal Can D., evde kardeşiyle tartışırken, araya babası Ahmet D. girdi. Bu kez Cemal Can D. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemal Can D., mutfaktan aldığı bıçakla babası Ahmet D.’yi bıçakladı. Kalp bölgesine 2 bıçak darbesi alan Ahmet D. kanlar içinde yerde kaldı. Ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ahmet D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cemal Can D. ise gözaltına alındı.

Babasını öldürdü, adliyede Babama haber verin. O beni buradan kurtarır diyerek ağladı

ADLİYEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan Cemal Can D. adliyeye gönderildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Cemal Can D., adliye koridorunda “Babama haber verin. Beni kurtarmaya gelsin. O beni buradan kurtarır” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Babasını öldürdü, adliyede Babama haber verin. O beni buradan kurtarır diyerek ağladı

Sık sık gözyaşı döken Cemal Can D. mahkemede, kardeşi M.D. ile tartışırken babasının araya girerek kendisine vurduğunu ve ‘gerizekalı’ diye bağırdığını, sinirlendiğini ve olayın devamını hatırlamadığını söyledi.

Babasını öldürdü, adliyede Babama haber verin. O beni buradan kurtarır diyerek ağladı

Cemal Can D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Cezaevi’ne gönderildi. Eşini mezara oğlunu da cezaevine gönderen Kadriye D. adliyede sinir krizi geçirdi. Kadriye D., yakınlarının yardımıyla adliyeden çıkarılırken “Dağ gibi, çınar gibi kocam gitti. Gencecik oğlumun hayatı bitti. İçim yanıyor” diyerek gözyaşı döktü.

Babasını öldürdü, adliyede Babama haber verin. O beni buradan kurtarır diyerek ağladı

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#Zonguldak#Ereğli#Cinayet

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