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'Babam bana mobbing uyguladı' davası

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#Saime Aslan#İsmail Aslan#İşe Geri Dönüş Davası
Babam bana mobbing uyguladı davası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 07:00

Denizlili ünlü tekstilci İsmail Aslan’ın kızı Saime Aslan işe iade davası açtı

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Aslan Tekstil’in sahibi Denizlili işinsanı İsmail Aslan’ın kendisine fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet uygulayarak farklı kadınlarla aldattığını iddia eden 35 yıllık eşi Aysel Aslan, boşanma davası açmıştı. Eşler arasında boşanma davası devam ederken, İsmail Aslan’ın endüstri mühendisi kızı Saime Aslan, babasının hiçbir gerekçe sunmadan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kendisini işten kovduğunu iddia ederek ‘işe dönüş’ davası açtı.

Saime Aslan’ın avukatı Handan Bakbak, dava dilekçesinde müvekkilinin annesini şiddetten koruduğu için bir evlat ve işçi olarak babası tarafından defalarca mobbinge maruz kaldığını belirtti. Bakbak, “Müvekkil, işine kaldığı yerden devam etmek istemektedir. İşine iadesi ile, babasının işe başlatmaması halinde, işe başlatmama tazminatına hükmedilmesini istiyoruz” dedi.

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#Saime Aslan#İsmail Aslan#İşe Geri Dönüş Davası

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