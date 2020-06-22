Babalarımızı unutmadık

ERDOĞAN’DAN TÜM BABALARA KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Babalar Günü’nü her yaş ve kesimden baba görüntülerinin yer aldığı bir video görüntüsüyle kutladı. Videoda Erdoğan’ın, babası Ahmet Erdoğan’ın mezarını ziyaretinden bir görüntü de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” dedi. (DHA)

‘KORUYUCU AİLE’ OLMA DAVETİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü’nde sosyal medya hesabından, babası Cemal Gülbaran ile fotoğrafını paylaşarak, “Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk anayurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların #BabalarGünü’nü kutluyorum” diye yazdı. Emine Erdoğan, mesajının devamında da herkesi koruyucu aile olmaya davet ederken, “Babalığın, sahip çıkmak demek olduğu bilinciyle, öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren tüm beyefendilere de şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile, çocukların masum kalplerindeki kahramanlar olmak için tüm ailelerimizi ‘koruyucu aile’ olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. (Özgür ALTUNCU/ İSTANBUL)



Emine Erdoğan, babası Cemal Gülbaran ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’la bir fotoğraflarını paylaştı.

BABA OĞUL TORUN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'nda babası Osman Çavuşoğlu'nun Babalar Günü'nü kutladı. Kızı İrem Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Mevlüt Çavuşoğlu, babasının yanına gelip elini öptü. Bakan Çavuşoğlu bu anlarda çekilen bir videoyu ‘baba, oğul, torun’ mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüde, oğlu hakkında konuşurken gözleri dolan Osman Çavuşoğlu, onu çok özlediğini söylerken, her cuma kendisini aradığını da söyledi. Baba Osman Çavuşoğlu omzuna dokunduğu Bakan Çavuşoğlu'na, “Allah sizlere selamet versin. Gönlümde seni tuta tuta yaşıyorum oğlum” diye seslendi. (Burcu MUTLU/ DHA)

ONLAR HER ZAMAN YOL GÖSTERİCİ



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Babalar Günü’nü, sosyal medyadan paylaştığı video ve mesajla kutladı. Bakan Albayrak, Twitter’daki hesabından paylaştığı mesajında, “Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkânlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi. Bakan Albayrak’ın paylaştığı videoda ise babası Sadık Albayrak ve kayınpederi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğraflar yer aldı. (DHA)

‘ÇOCUKLARIN KAHRAMANI’ BABALARI KUTLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Çocuklarının kahramanı cefakâr babaların Babalar Günü kutlu olsun” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında babaların fedakarlıklarının anlatıldığı bir videoya da yer verdi. (AA)

BABA OLMAK ZOR İŞTİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter mesajında “Baba olmak çok zor iştir” diyerek Babalar Günü’nü şöyle kutladı: “Gerçekten baba olmayı başarabilmiş tüm babalarımızın #BabalarGünü kutlu, ahirete göçmüş babalarımızın mekanları cennet olsun.”