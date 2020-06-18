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Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 15:00,Son Güncelleme:

Babalar Günü için piyasaya sürecekleri kaçak saat ve parfümlerle yakalandı

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Babalar Günü için piyasaya sürecekleri kaçak saat ve parfümlerle yakalandı
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İZMİR'in Çeşme ve Konak ilçelerine yapılan operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan gümrük kaçağı bin 25 kol saati ile 171 parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, bir süredir kaçak yollarla ülkeye parfüm ve saat soktukları iddia edilen M.S. ve M.M.K.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Takip neticesinde Çeşme ve Konak'ta bulunan iki adrese ekipler tarafından baskın yapıldı. Aramalarda, toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen gümrük kaçağı bin 25 adet saat ve farklı markalarda 171 parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S. ve M.M.K.'ye 'Kaçakçılıkla mücadele kanunu' çerçevesinde adli işlem uygulandığı belirtildi. Şüphelilerin, kol saati ve parfümleri yaklaşan Babalar Günü sebebiyle piyasaya sürecekleri belirtildi.

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