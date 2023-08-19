Babacan'dan sert çıkış: CHP'nin kazanması mümkün mü? Seçim itirafı: Vatandaşa güveni veremedik

Haberin Devamı

Habertürk'e konuk olan DEVA Partisi lideri Ali Babacan seçim dönemine dair öneli açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Ankara üzerinden 'yerel seçim' restine girişen Babacan CHP'ye yönelik, "Yerel seçimler geliyor, hadi İstanbul ve Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız desinler..." ifadelerini kullandı.

"HAYAL Mİ GÖRÜYORSUNUZ"

Partisinin vekilleri CHP listesinden seçilen Ali Babacan, muhalif kesimden gelen eleştirilere şöyle yanıt verdi:

O sesi çıkanlara şunu soruyorum; CHP kendi başına bugün Türkiye genelinde herhangi bir seçimi kazanması mümkün mü? Siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi..." dedi.

ÖZDAĞ MUTABAKATI... "ÜZÜLDÜM"



Babacan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs arasındaki söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik. Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm. Bu metin panik halinde yapılmış bir mutabakat. Sayın Kılıçdaroğlu 2. tura giderken Sayın Özdağ ve Sayın Oğan ile temas etmesinin uygunluğunu masada bize sordu ve itiraz olmadı. Ben her zaman gizli anlaşma olmasına karşı çıktım" dedi.

Haberin Devamı

"VATANDAŞA GÜVENİ VEREMEDİK"

Babacan seçimi neden kaybettiklerine ilişkin bir soruya, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." yanıtını verdi.

"Biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremedik. Maalesef o güveni oluşturamadık. Yazılı taahhütlerimizin ortak dilini oluşturamadık.