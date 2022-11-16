Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Baba uçar patlamanın olduğu yerde: Burada benim kızıma kıydılar

Güncelleme Tarihi:

#Yağmur Uçar#Arzu Özsoy#Taksim
Baba uçar patlamanın olduğu yerde: Burada benim kızıma kıydılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 07:00

Saldırıda eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar’ı kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği noktaya gelerek karanfil bıraktı.

Haberin Devamı

Kızı ve eski eşinin fotoğraflarını da platforma koyan Uçar, gözyaşlarını tutamadı. Uçar, “Pazar günü burada altı cana kıyıldı, ikisi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM’de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, halkın arasında yürüyebiliyoruz ama onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar” dedi.

Baba uçar patlamanın olduğu yerde: Burada benim kızıma kıydılar

EN ACI PAYLAŞIM

Baba Uçar sosyal medya hesabından kızıyla olan WhatsApp konuşmasının ekran görüntüsünü paylaştı. Uçar’ın kızına ‘Benim kızım nasıl?’ mesajı attığı görüldü.

Baba uçar patlamanın olduğu yerde: Burada benim kızıma kıydılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yağmur Uçar#Arzu Özsoy#Taksim

BAKMADAN GEÇME!

8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama

BAKMADAN GEÇME!

8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama