Baba uçar patlamanın olduğu yerde: Burada benim kızıma kıydılar

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Kızı ve eski eşinin fotoğraflarını da platforma koyan Uçar, gözyaşlarını tutamadı. Uçar, “Pazar günü burada altı cana kıyıldı, ikisi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM’de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, halkın arasında yürüyebiliyoruz ama onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar” dedi.

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Baba Uçar sosyal medya hesabından kızıyla olan WhatsApp konuşmasının ekran görüntüsünü paylaştı. Uçar’ın kızına ‘Benim kızım nasıl?’ mesajı attığı görüldü.