‘B planım yok’

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İmamoğlu dün bir grup gazeteciyle sohbetinde özetle şunları söyledi:

- “Parti içinde, başarısız olup, yenilip başka bir parti kurma iddiasını dile getiren olmadığını umut ederim. Bunu söyleyen kendi ruh halini ifade ediyordur. Ben öyle değilim. Başarısızlık üzerinden bir kariyer planlaması yapmam, böyle bir anlayışta olmam.

- Erdoğan potansiyeli nedir, anlamadım. İkinci Erdoğan derken neyi kastediyorlar anlamıyorum. Cumhurbaşkanı henüz sahaya inmedi. Muhtemeldir ki haftaya gelir.

- (Murat Kurum’un dans ve türkü performansı) Çok kötü. Hiç denememiş hayatında, bari deneme. Türkü söylemesine de ona da tahammül edemedim. Bence çalışmamış, hiç oynamamış.

AKŞENER’İN BIRAKTIĞI YERDEYİM

- Sayın Akşener ile ilişkimiz, Sayın Akşener’in bıraktığı yerde duruyor. Benim için farklı bir durum yok, ben de o noktada duruyor, izliyorum sadece.

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- (Özgür Özel ile ilişkisi) Çok çağdaş, medeni, sevgi, saygı çerçevesinde çok özel bir ilişkiye sahibiz. O benim genel başkanım ben de onun değerli bir büyükşehir belediye başkanıyım. İyi bir yol arkadaşıyız.

- Sayın Kılıçdaroğlu’nun sahada olması tabii ki istenir, eski genel başkanımız.”

HALİÇ TERSANESİ VE İSTANBUL SANAT AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, restore edilen Haliç Tersanesi ve ‘İstanbul Sanat’ adlı müzenin açılışını yaptı. İBB envanterindeki eserlerin sergileneceği ve bir yaşam alanı olarak tasarlanan müzede, Fatih Sultan Mehmet’in yurtdışındaki müzayedelerden satın alınarak İstanbul’a getirilen, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin 1480’de yaptığı portre tablosu ile 1481’de Napoli’de bronzdan dökülen madalyonu de sergilenmeye başlandı.

Bellini’nin 1480 yılında yaptığı tablo, Londra’daki müzayedede 770 bin sterline satın alınmıştı.

Öte yandan İmamoğlu, Avcılar’da yaptığı mitingte yaptığı konuşmada, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Başakşehir’e metroyu getireceğini söyleyerek, “Bölgeyi demir ağlarla öreceğiz” dedi.

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Fatih’teki Ordu Caddesi ve çevresi de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle yeni çehresine kavuştu. İmamoğlu yaptıkları düzenlemelerle Ordu Caddesi’nin, İstiklal Caddesi’ne benzer bir yapıya kavuşturacaklarını söyledi.