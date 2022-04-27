Azınlık temsilcileriyle iftar

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Beştepe’deki iftar programına Erdoğan’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, Musevi Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaat Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan, Rum Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş ve Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu katıldı.

Erdoğan, dün ayrıca Vietnam, Küba ve Kazakistan’ın Ankara Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

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