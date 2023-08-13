Azığımız Hacı Bektaş Veli’nin mesajlarıdır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında özetle şunları söyledi: “Hacı Bektaş Veli’yi rahmetle yad ediyorum. Yüzlerce yıldır Anadolu topraklarını aşka, ilimle, sevgiyle, hikmetle ilmek ilmek dokuyan Hak aşıklarına Allah’tan rahmet diliyorum. O Hak aşıkları ki geride bıraktıkları eserleri ve çağları aşan tavsiyeleriyle yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyorlar. Yaşadığımız her hadisede peygamberlerin varisleri olan ilim ve irfan erbabının hayatımızdaki yerini daha iyi idrak ediyoruz. Hacı Bektaş Veli’nin ‘Gelin canlar bir olalım’ çağrısındaki hikmeti 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ

50 bin insanımızın hayatını kaybettiği, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında 85 milyon olarak afetzedelerimizin imdadına koştuk. Devlet, millet el ele gönül gönüle vererek yaralarımızı sarmanın, depremin izlerini silmenin çabası içinde olduk. Depremden sadece 3 ay sonra tarihimizin en kritik seçimlerden birini kardeşliğimize yakışır şekilde demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdik. Bu kritik süreçte, basiret ve ferasetle hareket ederek, köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermedik. Sandıklar kapandıktan sonra ise seçim atmosferini geride bırakarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başladık.

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72 MİLLETE BİR NAZARLA...

Cumhuriyetimizin 2. asrını milletimizin asrı yapmak için seferber olmuş durumdayız. Yarınlarımız adına verdiğimiz bu mücadeledeki azığımız Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajlarıdır. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Hacı Bektaş Veli’nin manevi mirasına sahip çıkan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.”

15 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenecek Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında sergi, panel, konser, yürüyüş, söyleşi ve film gösterimlerinden oluşan birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak. Anma töreni ve kültür sanat etkinlikleri 15 Ağustos’ta Cumhuriyet Kent Meydanı’nda başlayacak.