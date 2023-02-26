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Azerbaycan ve KKTC’den ‘Geçmiş olsun’ ziyareti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İlham Aliyev#Ersin Tatar
Azerbaycan ve KKTC’den ‘Geçmiş olsun’ ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

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Erdoğan ile Aliyev’in görüşmesinde, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi gündemdeydi. Aliyev, Erdoğan’a hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti. Erdoğan da deprem sonrası gösterdikleri destek için Aliyev’e teşekkürlerini sundu. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler de ele alındı.

DESTEK VE TAZİYE İÇİN GELDİLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taziye ve destek ziyareti için Türkiye’ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’i kabul etti.

Azerbaycan ve KKTC’den ‘Geçmiş olsun’ ziyareti


 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İlham Aliyev#Ersin Tatar

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