Ayvalık’tan Google’a

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde doğup büyüyen, eğitimci ailenin iki çocuğundan biri olan Mert Özer (32), eğitimdeki başarısını iş hayatına da taşıdı. Dr. Mert Özer dünyanın en büyük internet arama motoru Google’da göreve başladı. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Amerika’daki Arizona Eyalet Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayan Özer, 2020 yılının nisan ayında Google’a iş başvurusunda bulundu. 4 ay süren mülakatlarda Amerika, Asya ve Avrupa’dan binlerce kişiyle yarışan Özer, seçilen tek kişi oldu.

‘HEYECANLI, MUTLU VE ŞANSLIYIM’

Google’ın Silikon Vadisi’ndeki merkezinde işe başlayan Özer, “Ayvalık’ta öğretmen bir ailenin çocuğuyum. Üzerimde sürekli ‘oku’ baskısı vardı. Liseyi Balıkesir Fen Lisesi’nde okudum. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nde yüksek lisansımı tamamladım. Oradaki bağlantılar üzerinden ABD’de çeşitli programlara başvurdum. Arizona Eyalet Üniversitesi’nden kabul alınca, 2015’te ABD’ye gittim. 2019 aralık ayında doktoramı bitirdim. Halihazırda bir şirkette çalışıyor bir yandan da üniversitelere ve şirketlere profilimi gönderiyordum. Google ile geçen yaz görüşmeye başladık. 3-4 ay sürdü, 8 mülakata girdim. Sonunda iyi bir sonuç aldım. Heyecanlıyım, mutluyum. Herhalde şanslıyım da” dedi.

‘HEP BİLİM İNSANI OLMAK İSTİYORDU’





38 yıl eğitimci olan Tayfur Özer, oğlunun küçüklüğünden beri hedefinde bilim insanı olup, insanlığa hizmet etmek olduğunu belirterek “Onun için de, Türkiye için de büyük bir gurur” dedi. Anne Bahriye Özer ise “Birçok çocuk gezerken, eğlenirken o kitaplara gömülmüştü. Sonuç çok güzel, gurur verici. Bir anne daha ne isteyebilir ki?” diye konuştu.