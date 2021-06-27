AYT barajı geçmek için kaç net gerekiyor? 2021 AYT YKS baraj puanı
AYT barajı geçmek için gerekli olan net sayısı, ÖSYM tarafından duyuruldu. Barajı geçmeden tercih yapamayacak olan adaylar, YKS AYT baraj puanı için araştırmalarına başladı. ÖSYM'nin YKS 2021 kılavuzu içerisinde yer verdiği AYT baraj puanı, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanı ile tercih yapmak isteyenler için kritik bir önem arz ediyor. Peki, ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre AYT barajını geçmek için için kaç net yapmak gerekiyor? İşte, o bilgiler
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci
alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans
programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans
programlarını tercih etme hakları yoktur.
AYT BARAJINI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?
AYT barajını geçmek için net sayısı, işaretlenecek olan sorunun katsayısına göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla AYT barajı için minimum 35 net yapmak gerektiği söylenebilir.