AYT barajı geçmek için kaç net gerekiyor? 2021 AYT YKS baraj puanı

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci

alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans

programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans

programlarını tercih etme hakları yoktur.

AYT BARAJINI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?

AYT barajını geçmek için net sayısı, işaretlenecek olan sorunun katsayısına göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla AYT barajı için minimum 35 net yapmak gerektiği söylenebilir.

