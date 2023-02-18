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Aysima enkaz altından kendini kurtaran Mehmetçikle bir araya geldi

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#Aysima Baltacı#Deprem#Mehmetçik
Aysima enkaz altından kendini kurtaran Mehmetçikle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 19:39

Aysima Baltacı kendisini enkazdan sağ olarak kurtaran Mehmetçikle bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gölcük Tersane Komutanlığı personelimiz, 12 Şubat’ta Adıyaman’da Aysima Baltacı isimli evladımızı enkazdan sağ olarak kurtarmıştı. Aysima iyileşir iyileşmez kendisini kurtaran personelimizle bir araya gelmek istedi. Ve bugün onu kurtaran kahramanlarımızla Aysima bir araya geldi” denildi. 

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#Aysima Baltacı#Deprem#Mehmetçik

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