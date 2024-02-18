Ayşeler Ahmetler uzaya gidecek

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Rize’de yerel seçim mitingi yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Gönlümün bahçesinde daima birinci gelen Rize’yi, anayurdum Rize’yi, yoldaşlığını, kardeşliğini daima yanımızda hissettiğim Rize’yi bir kez daha selamlıyorum. Sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum.

* ŞER ODAKLARINA KARŞI DURDUK: Birileri bizim kardeşliğimizi idrak edemiyorlar. 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle yol yürüdük. Vesayetçilerden terör örgütlerine, şer odaklarının karşısına birlikte durduk. Gezi hadisesi ile sokakları terörize etmeye kalktılar. 17-25 Aralık girişimi ile hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştılar. Çukur olayları ile ülkemizin parçasını bizden koparmaya çalıştılar. 15 Temmuz ile istiklalimize kastettiler. Güneyimizde teröristan kurmaya çalıştılar. Bunların hepsini sizlerle beraber boşa çıkardık. Kendi iç meselelerimiz ile uğraşmaktan dünyadaki teknoloji ve sanayi hamlelerini yakalayamadık. Şampiyonlar liginde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkûm ettiler.

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* GABAR’A, CUDİ’YE GÖMDÜK: Ülkemizi içindeki cendereden kurtaran biz olduk. Bunları Gabar’a, Cudi’ye gömdük. Mağaralara gömerek nefeslerini kestik. Sınır ötesinde de devam ediyoruz. Türkiye’yi her alanda üç kat, beş kat, on kat büyüttük. Savunma sanayisinde yüzde seksenleri bulan dışa bağımlılığı yüzde 20’lere getirdik. Artık bu alanda farklı bir lige yükseliyoruz. TCG Anadolu’dan sonra en büyük gemimiz olan TCG Derya’yı da donanmamıza teslim ettik. İkinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Şampiyonlar liginde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkûm ettiler. Ülkemizi içindeki cendereden kurtaran biz olduk. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar da uzaya gidecek.”

ASLA ŞARTLARA TESLİM OLMADIK

Erdoğan, Rize mitinginin ardından Trabzon’da miting yapıp başkan adaylarını tanıttı. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Karadeniz’in lokomotif şehri Trabzon, siyasi hayatımız boyunca bizim daima yoldaşımız olmuştur. Ekonomik tuzaklarla boğuşurken yüreğimizin kanadığı anlar oldu ama asla şartlara teslim olmadık. Size inanıyorum, size güveniyorum. Yılgınlığa kapılmadık, geri adım atmayı düşünmedik, hep daha çok çalıştık. Bizim her sözümüzün altında kısa sürede hayata geçirdiğimiz, asırlara bedel eser ve hizmetler yatıyor. Her fırsatta ülkemize kazandırdığımız kalkınma yatırımlarını hatırlatıyoruz ki Türkiye’nin ve şehirlerimizin nereden nereye geldiği unutulmasın.”

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RİZE’YE 21 YILDA 150 MİLYAR

Memleketi Rize’de kalabalık bir gruba konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rize’ye 21 yılda 150 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Ayder’e 1500 araçlık kapalı otopark yapıyoruz. 5 millet bahçesini Rize’ye kazandırdık. Karadeniz sahil yolunu yaptık. Rize Artvin Havalimanı’nın yapımını tamamlayıp hizmete açtık. İyidere Lojistik Tesisi’nin yapımı sürüyor. Rize’ye toplam 21 milyar lira tutarında tarımsal hibe verdik” dedi.

ÇAYLA DEĞİL PARTİYLE DEM’LENENLER VAR

Erdoğan, Rize’den tüm Türkiye’deki seçmenlere seslenerek “Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, sizin fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere, kendi şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantıları ile ‘dem’lenenlere, anladınız değil mi? Bizim çayın demlenmesi değil ha DEM diye bir parti var ya, onlarla demlenenler var” ifadelerini kullandı.