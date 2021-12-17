Ayşe Tuba Arslan cinayetinde flaş karar

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Eskişehir’de eski eşinin satırlı saldırısına uğrayan Ayşe Tuba Arslan, 2019 yılında hayatını kaybetti. “Beni öldürecek” diyerek 23 kez başvuru yapmış olmasına rağmen kızlarının korunmadığı gerekçesiyle Arslan’ın anne ve babası avukatları Pınar Çelik Arpacı aracılığıyla İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları aleyhine maddi ve manevi tazminat talebiyle Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı kolluk tarafından önleyici kolluk hizmetin gereği gibi yürütülmediği, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin (ŞÖNİM) bağlı olduğu Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da hizmet kusuru bulunduğu savunularak, bin TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat talep edildi. Her iki bakanlık da mahkemeye gönderdiği savunmalarında yaşanılan olayda idarenin bir hizmet kusuru bulunmadığını belirterek, davanın reddedilmesini talep etti.

DAVA REDDEDİLDİ



Mahkeme, 24 Kasım tarihinde, oybirliği ile davanın reddine karar verdi. Kararın gerekçesinde, Ayşe Tuba Arslan’ın eski kocası Yalçın Özalpay tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’ne müracaat ettiği ve polis amirliğince 14 Eylül 2018 tarihinde, 6 ay süreyle önleyici tedbir karar verildiği, verilen tedbir kararının, Eskişehir 1. Aile Mahkemesi’ne gönderildiği anlatıldı. Mahkemenin onay kararından sonra önleyici tedbir kararının maktule ve eski koca Özalpay’a tebliğ edilerek, tutanak tutulduğu belirtildi.

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DENETİMİ YAPILDI



Kararda, hakkında koruma tedbiri bulunan Ayşe Tuba ile Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu görevlileri arasında, önleyici tedbir kararı verildiği tarihten sonra, 5 Ekim 2018 tarihinden başlayarak son olarak 9 Temmuz 2019 tarihine kadar, önleyici tedbir kararının yerine getirilip getirilmediğinin denetimi amacıyla haftalık olarak görüşme yapıldığı ve görüşme formlarının birlikte imzalandığı ifade edildi.



12 KEZ İHLAL ETTİ



Kararda, önleyici tedbir kararlarının devam ettiği süreçte aleyhine tedbir uygulanan Yalçın Özalpay’ın mahkeme kararına toplamda 12 kez muhalefet ettiğinin kolluk görevlilerince tespit edilerek Eskişehir 1. Aile Mahkemesi’ne bildirildiği, önleyici tedbir kararının 15 Temmuz 2019 tarihinde sona erdiği belirtilerek, “Yalçın Özalpay’ın maktul Ayşe Tuba’ya saldırı olayının gerçekleştiği 11 Ekim 2019 tarihinde ise Aile Mahkemesi’nce verilmiş yeni bir önleyici tedbir kararının bulunmadığı görülmektedir” denildi.



İDARENİN KUSURU YOK



Kararda, somut olayda, davalı idareler tarafından, öngörülen tedbirin gereği gibi uygulanmadığından dolayı idarenin yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahsetmeye olanak bulunmadığı savunularak, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı şekilde hizmet sunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve ilgili İçişleri Bakanlığı’na bağlı kolluk kuvvetlerinin verilen tedbir kararları gereğince kanun ve yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirdiği, saldırı olayının gerçekleştiği tarihte maktul hakkında Aile Mahkemesi’nce verilmiş yeni bir önleyici tedbir kararının bulunmadığı, maktulün öldürülmesi olayının tamamen üçüncü kişi olan Yalçın Özalpay’ın ağır şahsi kusurundan kaynaklandığı anlaşılmakta olup, olayda davalı idarelere atfedilebilecek hizmet kusuru bulunmadığı gibi, olayda kusursuz sorumluluk hallinin de bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Adalet Bakanlığı hakkında açılan tazminat davası ise halen sürüyor.



İTİRAZ EDECEĞİZ



Ailenin avukatlarından Pınar Çelik Arpaca karara itiraz edeceklerini belirterek, Hürriyet’e şunları söyledi:



“Mahkemenin bu ret kararı bize göre bir hukuk skandalıdır. Ayşe Tuba, 23 kez polise ve savcılığa başvuru yapmasına rağmen devletin görevli kurumları tarafından etkin şekilde korunmadığı için öldürüldü. Ayşe Tuba defalarca koruma kararı almış ancak bu karar kolluk tarafında etkin uygulanmamış, katil Yalçın Özalpay koruma kararını ihlal ettiğinde cezalandırılmamıştır.”