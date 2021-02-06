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HaberlerGündem HaberleriAyşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşına ev hapsi verildi
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DHA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşına ev hapsi verildi

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Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşına ev hapsi verildi
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Zonguldak'ta 8'inci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olay sonrası gözaltına alınan erkek arkadaşı Bartu Can A., savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Bartu Can A.'nın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra ev hapsinde tutulacağı öğrenildi.

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  • Ayşe Özgecan Ustanın şüpheli ölümü 8inci kattan düştü
  • Ayşe Özgecan Ustanın şüpheli ölümü 8inci kattan düştü
  • Ayşe Özgecan Ustanın şüpheli ölümü 8inci kattan düştü
  • Ayşe Özgecan Ustanın şüpheli ölümü 8inci kattan düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta oturdukları 8’inci kattaki daireden düştü. Hastaneye kaldırılan Usta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı Bartu Can A., gözaltına alındı. Bartu Can A. ifadesinde Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söyledi. Bartu Can A. tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü.

EV HAPSİ VERİLDİ

Zonguldak'ta apartmanın çatı katından atlayarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ayşe Özgecan Usta'nın adliyeye sevk edilen erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra ev hapsinde tutulacağı öğrenildi.

Ayşe Özgecan Usta apartmanın 8inci katından düşerek öldü Erkek arkadaşı gözaltında
Ayşe Özgecan Usta apartmanın 8'inci katından düşerek öldü! Erkek arkadaşı gözaltında
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