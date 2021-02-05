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HaberlerGündem HaberleriAyşe Özgecan Usta'nın şüpheli ölümü! 8'inci kattan düştü
GeriGündem Ayşe Özgecan Usta'nın şüpheli ölümü! 8'inci kattan düştü
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Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)-
Haber Giriş: 05 Şubat 2021 - 15:10 | 

Ayşe Özgecan Usta'nın şüpheli ölümü! 8'inci kattan düştü

Zonguldak'ta 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta oturdukları 8’inci kattaki daireden düştü. Hastaneye kaldırılan Usta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili erkek arkadaş B.C.A.'yı gözaltına alırken, genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Polis merkezine götürülen B.C.A., Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söylediği belirtildi. B.C.A., tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü. Ankara'dan kızının cenazesini almaya gelen Kenan Usta, olayla ilgili şüphelerinin olduğunu söyledi.

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