Ayrılık dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini öldürdü 2 kişiyi de yaraladı

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Ağrı Patnos’ta Birsel Tunç (24), güvenlik korucusu eşi Metin Tunç (27) ile şiddetli geçimsizlik yaşayınca bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına döndü. Metin Tunç, dün 01.00 sıralarında eşi Birsel’in kaldığı, aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evine gitti. Metin Tunç eşini eve dönmeye ikna etmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Tunç, üzerindeki tabancayı çıkarıp eşi ve onun ailesine kurşun yağdırdı. Ortalık kan gölüne dönerken Metin Tunç kaçtı.

HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Metin Tunç’un kayınbiraderi Fecri Tunç’un (32) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Birsel Tunç, annesi Hatun Tunç (50) ve Fecri Tunç’un eşi Nuriye Tunç (28) ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Birsel Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hatun ve Nuriye Tunç'un tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Olayı haber alıp gelen Tunç ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan Metin Tunç’un yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.