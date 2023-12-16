×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Aynı orman bu sefer sonu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Adli Tıp Kurumu#İstanbul#Bahçeköy
Aynı orman bu sefer sonu oldu
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 07:00

İstanbul’da Ali Kılıç, 3 yıl önce şubat ayında Bahçeköy Ormanı’nda dolaşırken definecilerin açtığı 12 metrelik kuyuya düşmüştü.

Haberin Devamı

Ali Kılıç’tan haber alamayan yakınları hemen polisi aradı. Arama kurtarma ekipleri, Ali Kılınç’ı düştüğü yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etmişti. Düştüğü kuyuda kurtarılmayı beklerken hep dua ettiğini söyleyen Ali Kılıç’ın kurtarılma hikâyesi o dönem haberlere konu olmuştu.

Aynı orman bu sefer sonu oldu

Ali Kılıç

‘SÖNDÜRMEYİ BAŞARAMADIK’

Ali Kılıç, önceki akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Bahçeköy’deki yine aynı ormanlık alana gitti. Grup ateş yaktı ve etrafında sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Ali Kılıç bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları feci şekilde yanan arkadaşlarının üzerine su döktü ama söndürmeyi başaramadı. Ali Kılıç, feci şekilde can verdi. Ali Kılıç’ın yanmış cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Emniyette ifadesi alınan arkadaşları, Ali Kılıç’ın elinde tiner olduğunu, ateşe yaklaştığında alev aldığını ve söndürmeyi başaramadıklarını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adli Tıp Kurumu#İstanbul#Bahçeköy

BAKMADAN GEÇME!