Aynı orman bu sefer sonu oldu

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Ali Kılıç’tan haber alamayan yakınları hemen polisi aradı. Arama kurtarma ekipleri, Ali Kılınç’ı düştüğü yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etmişti. Düştüğü kuyuda kurtarılmayı beklerken hep dua ettiğini söyleyen Ali Kılıç’ın kurtarılma hikâyesi o dönem haberlere konu olmuştu.

Ali Kılıç

‘SÖNDÜRMEYİ BAŞARAMADIK’

Ali Kılıç, önceki akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Bahçeköy’deki yine aynı ormanlık alana gitti. Grup ateş yaktı ve etrafında sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Ali Kılıç bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları feci şekilde yanan arkadaşlarının üzerine su döktü ama söndürmeyi başaramadı. Ali Kılıç, feci şekilde can verdi. Ali Kılıç’ın yanmış cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Emniyette ifadesi alınan arkadaşları, Ali Kılıç’ın elinde tiner olduğunu, ateşe yaklaştığında alev aldığını ve söndürmeyi başaramadıklarını söyledi.