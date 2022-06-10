Aynı gün kanser ve hamile olduğunu öğrendi! Hayata böyle tutundu

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Atatürk Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 erkek çocuk annesi Rahime Yıldırım, 2004 yılının ocak ayında, ağrıları nedeniyle hastaneye kontrole gitti. Yapılan tetkiklerde Yıldırım bir iyi bir de kötü haber aldı. İyi haber ikinci çocuğuna 2 aylık hamile olduğuydu, kötü haber ise rahim kanserine yakalandığını öğrenmesi oldu. Hamilelik nedeniyle kanser tedavisine başlanmadı. 7 ay sonra sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumdan 6 ay sonra, kanserle ilgili kemoterapiye başlandı. 6 aylık tedavi sonrası, kanser bulguları yok oldu. Bu nedenle tedavi durdu. 3 ay sonra tekrar ağrılar başladı. Yapılan kontrollerde kanserin tekrar ürediği görüldü. Bunun üzerine tekrar kemoterapiye başlandı. 1 yıl süren tedavi sonrası bir kötü haber daha geldi. Bu kez Rahime Yıldırım, kanserin metastaz yapıp akciğerine de sıçradığını öğrendi. İki ayrı kanser türüyle mücadele eden Rahime Yıldırım, çocukları ve eşinin desteğiyle hiç pes etmedi. Ancak tedavi süreçleri fiziksel olarak kendisini yordu.

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Rahatsızlığı nedeniyle fiziksel olarak yıpranan Rahime Yıldırım'ın psikolojisi de bozuldu. Bunun üzerine eşi Hüseyin Yıldırım (54), sosyalleşmesi ve moral kazanması için ahşap boyama ve seramik kursuna katılmasını önerdi. Önce fikre pek sıcak bakmayan Rahime Yıldırım, eşini kırmayıp, 2008 yılında kursa katıldı. Kursun en büyük katkısı ise Yıldırım'ın morali yükseltmesi oldu. Yüksek moral ve kemoterapi sürecinin etkisiyle Rahime Yıldırım, her iki kanseri de 2015 yılının mayıs ayında yendi.11 yıl boyunca mücadele ettiği kanseri yenmesine ahşap boyama ve seramik kursunun verdiği moralin oldukça önemli olduğunu belirten Rahime Yıldırım, "Çok şükür kanseri yendim. Artık tedavi görmüyorum. Tedavi sürecim, kursa başladıktan sonra hep pozitif gitti. Bu da sağlığıma yansıdı. Doktorlar bana ne yaptığımı bir şey kullanıp, kullanmadığımı soruyordu. Ben kurstan bahsettim. Bunu öğrenen doktorlarım kursa bırakmamamı, sağlığıma olumlu faydalarının dokunduğunu söyledi. Benim tümörün cinsi tekrar üreyenden. Bu nedenle süreç zorlu geçti. Neyse ki artık geride kaldı. Kanserle mücadelede moral önemli. Hiç pes etmesinler. İsterlerse kanseri yenerler. Yeter ki morallerini üst seviyede tutacak bir hobi edinsinler. Bu benim yaptığım gibi bir kurs olur. Ya da bir doğa yürüyüşü olur" dedi.