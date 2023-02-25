Aynı bölgede büyük artçılar normal mi? Prof. Dr. Hasan Sözbilir, CNN TÜRK canlı yayınında yanıtladı

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20 günde 3 büyük deprem, 9 bin 136 artçı sarsıntı yaşandı. Binlerce artçı sarsıntı oldu, bunlardan bazıları ise 5.5 ve 6'nın üzerindeydi. CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu kadar büyük sarsıntılar olması normal mi?" sorusunu yanıtladı.

İşte Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in açıklamalarından satır başları:

İlk depremde 3 tane fay kırıldı. Bunlar Amanos, Pazarcık ve Ergenek segmentleri. 9 saat sonra yine iki fay birlikte çalıştı, bunlar Çardak ve Doğanşehir fayı. Şimdi Antakya fayı çalıştı. Şu anda 6 tane fay kırılmış oldu. Belli kesimleri şu anda artçı deprem üretmeye başladı. Aynı anda 3 farklı yerdeki 3 tane depreme ait artçılar sürüyor. Onun için artçı sayısında ve süresi anlamında belli bir artış şu anda gerçekleşiyor. Biz zaten 9 Eylül olarak depremin ilk gününden beri buradayız. Ben daha henüz dönmedim. Her gün aralıksız araziye çıkıyoruz. 500 km.'ye yakın fayı dolaştık. Bölgede ciddi anlamda artçı yoğunluğu var. Bu tabii ki daha sürecek. Daha sık aralıklarla deprem fırtınası dediğimiz olaya da neden olabilecek, ki öyle şeyler de yaşanıyor şu anda zaten. Mesela dün Defne tarafındaydık orada mesela 5 büyüklüğünde deprem olmuştu. Bu depremlerin büyüklüğü 6 buçuğa kadar çıkabilir. Çünkü depremin ana şoklarından bir tanesi 7.7, 7.6. Bunların artçıları bile 6.5'a çıkabilir. Biz dolaştığımız her yerde halka bilgi vermeye çalışıyoruz. Özellikle evlere girmemelerini istiyoruz. Hasar görmüş evler varsa. Eşya almak istiyorlar, eşya alma durumuna da biz müdahale etmek istiyoruz. Eğer tehlike varsa girmemelerini istiyoruz.Çok farklı parametreler devreye giriyor. Burada halkla iletişimi sağlamak da çok çok önemli.

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ARTÇILAR NE ZAMAN BİTER?

('İstanbul için gün-saat veren tahminler yapılıyor' sorusu) Ben o şekilde gün saat vermeye katılmıyorum. Çünkü o sadece bir olasılık. Olasılık üzerinden gerçek bir şeymiş gibi yansıtmak bana doğru gelmiyor.

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Buradaki depremlere dönecek olursak, Elazığ depremini düşündüğümüzde 2 yıl olan depremin sonra artçıları devam ediyor. Bu şu anlama geliyor, bu daha büyük bir deprem en az 2 yıl bu şekilde artçı yaşayacağız. Ama ne olacak, araları uzayacak, büyüklüğü aşağı düşecek. Ama en az 2 yıl sürer.

HATAY'DA YENİ DEPREM OLUR MU?

7 üzeri büyüklüğünde burada olacağını zannetmiyorum. Burada öyle büyüklükte bir fay yok. Burada Antakya fayı var, onun da bu 6.4'te kuzey kısmı kesinlikle kırıldı. Biz şu anda Güney kısmındaki kısma, Samandağ tarafındaki kısma bakmaya gidiyoruz. Güneydeki kısımda da çalışmamızı tamamladığımızda tümünün kırılıp kırılmadığını anlayacağız. Belli bir kısım kaldıysa 6 civarında, artçı gibi bir deprem beklenebilir. 7 büyüklüğünde bir deprem beklemiyorum. Öyle bir fay yok burada."