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Aynı alkışı AK Partili belediye başkanı Mustafa Bozbey için de istemiş

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#Mehmet Us#YSK#Yerel Seçim
Aynı alkışı AK Partili belediye başkanı Mustafa Bozbey için de istemiş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 11:05

Mazbata töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için vatandaşlardan alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un, aynı alkışı 1 gün önce AK Partili Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık için de istediği görüntüler ortaya çıktı.

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Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us’un Başkan Mustafa Bozbey’in mazbata törenindeki görüntüleri sonrası hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından idari soruşturma, ayrıca Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştı.

5 Nisan 2024 tarihinde yaşanan bu olaydan 1 gün önce Mehmet Us’un AK Partili Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a da mazbatasının verilmesi esnasında alkışların yetersiz olduğunu belirttiği ortaya çıktı. Mehmet Us’un partizanlık yapmadığı, sadece kazananlara biraz daha moral motivasyon olması amacıyla destek istediği belirtildi.

Aynı alkışı AK Partili belediye başkanı Mustafa Bozbey için de istemiş

Aynı alkışı AK Partili belediye başkanı Mustafa Bozbey için de istemiş

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#Mehmet Us#YSK#Yerel Seçim

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