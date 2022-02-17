AYM’ye yeni üye

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Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da katıldı. AYM Başkanı Zühtü Arslan konuşmasında, bireysel başvurularda verilen kararların uygulanması gereğine dikkat çekti. Arslan kararların uygulanmaması halinde, yargılamanın anlamı kalmayacağını, bu durumda toplumun hukuka ve yargıya güveninin zedeleneceğini söyledi. Arslan, Hz. Ömer’in Basra’ya hâkim olarak tayin ettiği Ebu Musa’ya yazdığı mektuba atıf yaparak, “Bu mektupta Hz. Ömer hâkimin önüne gelen davada taraflara bakışlarında bile eşit davranmak suretiyle karar vermesi, ardından da kararı uygulaması gerektiğini söyler” dedi.

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SELAMLAŞTILAR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan salona girişi sırasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu alanı da elini göğsüne götürerek selamladı. Kılıçdaroğlu da baş selamı ile Erdoğan’a karşılık verdi. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)